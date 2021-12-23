СМИ: Турция и Катар достигли соглашения по управлению аэропортом Кабула

АНКАРА, 23 декабря. /ТАСС/. Турция и Катар достигли соглашения по вопросу управления аэропортом Кабула в Афганистане. Об этом сообщила в четверг газета Aksam.

Анкара официально не прокомментировала эту информацию. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщал, что Анкара и Доха намерены представить представителям радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совместное предложение по управлению пятью аэропортами Афганистана.

Взлетно-посадочная полоса и терминалы аэропорта Кабула были сильно повреждены из-за царившего там хаоса и произошедшего 26 августа теракта. С конца августа технические специалисты из Катара и Турции помогают наладить работу аэропорта. 4 сентября из аэропорта в афганские города Мазари-Шариф, Кандагар и Герат вылетели первые самолеты. 9 сентября первый с момента вывода ВС США из Афганистана самолет осуществил международный рейс из Кабула в Доху. Со второй половины сентября чартерные коммерческие рейсы в Кабул осуществляются также из Ирана, Пакистана и Саудовской Аравии.