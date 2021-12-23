Баку призвал Google убрать с карт армянские географические названия территорий в Карабахе

БАКУ, 23 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось к Google, указав на недопустимость использования в приложении Google Maps армянских названий территорий в Карабахе, перешедших под контроль Баку. Об этом сообщила в четверг руководитель пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

"Перед компанией Google по официальным дипломатическим каналам поднят вопрос, связанный с использованием в приложении Google Maps сфальсифицированных названий территорий в Карабахе на армянском языке наряду их официальными названиями на азербайджанском языке. Руководству компании направлено письмо об искажении названий азербайджанских территорий и представлен список официальных географических названий соответствующих территорий нашей страны", - сказала Абдуллаева.

По словам официального представителя МИД, "согласно резолюциям ООН, принятым в рамках конференций по стандартизации географических названий, внесение полномочными органами каких-либо государств изменений в стандартизированные географические названия недопустимо".