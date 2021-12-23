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Посол ФРГ в Киеве считает маловероятной операцию России против Украины

По словам Анки Фельдхузен, четкие слова европейских политиков послали правильные сигналы в направлении Москвы

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Посол ФРГ в Киеве Анка Фельдхузен считает маловероятным, что Россия нападет на Украину. Эту мысль она выразила в послании живущим в республике германским гражданам, сообщает в четверг агентство DPA.

"В последние недели мы не фиксировали значительного наращивания войск вблизи российской границы с Украиной. Поэтому считаю низкой вероятность масштабного нападения со стороны России", - сказала она. По ее словам, четкие слова европейских политиков послали правильные сигналы в направлении Москвы. При этом дипломат добавила, что как и прежде обеспокоена "действиями России".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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