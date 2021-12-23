Количество декретов Башара Асада об амнистии достигло 21

ДАМАСК, 23 декабря. /ТАСС/. Количество декретов об амнистии, изданных президентом Сирии Башаром Асадом, к концу 2021 года достигло 21, сообщил сирийский министр местного самоуправления и окружающей среды Хусейн Махлюф в четверг в ходе прошедшего в Дамаске заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев. Каждый такой декрет позволяет сирийцам, не участвовавшим в боевых действиях на стороне террористов, вернуться в родные дома.

В Дамаске в четверг прошло совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев к местам постоянного проживания. Оно проходило в формате видеоконференции между Москвой и Дамаском с приглашением представителей ООН, Международного Комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций, выполняющих задачи на территории Сирии.

"Сирийское руководство рассматривает возвращение сирийских беженцев на родину как первоочередную задачу и прилагает максимальные усилия для упрощения процедур возвращения, основными из которых являются декреты об амнистии. За прошедший период президентом страны Башаром Асадом издан 21 подобный декрет. <...> Что касается перемещенных лиц, потерявших личные документы, они могут получить эти документы прямо на пограничном переходе", - сказал Махлюф.

Он добавил, что также был упрощен въезд в Сирию для детей, рожденных за пределами страны. Они могут въехать с родителями по свидетельству о рождении, заверенному другим государством. А те, у кого истек срок действия паспорта, могут либо получить новый в любой дипмиссии за границей, либо отправить старый документ родственникам в самой Сирии, чтобы получить новый паспорт.

Как уточняют власти Сирии, на амнистию могут рассчитывать только граждане, не принимавшие участие в боевых действиях на стороне боевиков, а также не совершавшие преступления против общества. После проверки сотрудниками сил правопорядка амнистированные могут вернуться в свои дома к семьям.

В октябре завершилась реализация соглашения о национальном примирении в южной провинции Дераа. Там властями были амнистированы свыше 7,5 тыс. членов оппозиционных формирований. В настоящее время в южных районах страны возобновили работу госучреждения, больницы и школы. Налаживается электро- и водоснабжение населенных пунктов, транспортное сообщение, восстанавливаются телекоммуникации.