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МИД Ирака заявил, что войск США больше не будет в стране, но останутся военные советники

Представитель Генштаба ВС арабской республики ранее заявил, что международная коалиция во главе с США завершила операцию по выводу своих войск с территории Ирака

ТЕГЕРАН, 23 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы США больше не будут присутствовать на территории Ирака, на которой останутся только американские военные советники и инструкторы. Об этом заявил в четверг глава МИД республики Фуад Хусейн на пресс-конференции после встречи в Тегеране с иранским министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"Вооруженные силы США не будут присутствовать в Ираке. Останутся исключительно американские советники и инструкторы", - цитирует его агентство Fars.

Амир Абдоллахиян добавил, что "в ходе диалога обсуждался вопрос отмены виз [между Ираном и Ираком]".

22 декабря представитель Генштаба ВС арабской республики генерал-майор Тахсин аль-Хафаджи заявил, что международная коалиция во главе с США завершила операцию по выводу своих войск с территории Ирака.

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