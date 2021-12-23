МИД ФРГ: около 24 млн человек в Афганистане нуждаются в гуманитарной помощи

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Афганистан оказался на пороге гуманитарной катастрофы, ФРГ будет помогать населению и продолжать попытки эвакуировать из страны тех, кто нуждается в защите. Об этом заявила в четверг в Берлине глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Было бы ошибкой думать, что кризис преодолен, - сказала она. - Ситуация на месте не улучшилась, напротив, многие люди живут в ежедневном страхе. 24 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи".

Бербок напомнила, что ФРГ уже предоставила на гуманитарные нужды афганского населения €600 млн.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику.