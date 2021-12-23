Эксперт: Киев не станет сейчас проводить новую операцию в Донбассе из-за неготовности ВС

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Украина не решится на проведение новой военной операции в Донбассе из-за неготовности Вооруженных сил страны, однако в будущем она возможна. Такое мнение в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор Украинского института политики Руслан Бортник, комментируя высказывания президента РФ Владимира Путина о возможной подготовке Киевом нового силового сценария.

"Особой подготовки Украины к третьей военной операции мы сегодня не видим, поскольку в Киеве чудесно понимают, что новая военная операция - это, скорее всего, новое поражение и новый политический кризис", - полагает он.

В то же время Бортник не исключил, что в будущем Украина может решиться на военное решение конфликта в Донбассе. "В целом Вооруженные силы Украины последовательно развиваются для достижения уровня способности решения такого рода проблем - проблем Донбасса - в том числе и вооруженным путем. Не зря на Украине говорят об одном из "хорватских сценариев" - силовом - как одном из возможных путей достижения целей", - отметил эксперт. "Очевидно, что в ближайшее время Украина не будет проводить такую операцию, но в будущем эта операция возможна - после улучшения качества Вооруженных сил", - добавил Бортник.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что Украина может готовить новую силовую операцию против Донбасса и страны Запада заранее призывают Россию не вмешиваться в назревающий конфликт. Он напомнил, что власти Украины уже дважды предпринимали попытки наступления в Донбассе, закончившиеся для них крахом.