{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: Киев не станет сейчас проводить новую операцию в Донбассе из-за неготовности ВС

Директор Украинского института политики не исключил, что в будущем страна может решиться на военное решение конфликта в Донбассе

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Украина не решится на проведение новой военной операции в Донбассе из-за неготовности Вооруженных сил страны, однако в будущем она возможна. Такое мнение в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор Украинского института политики Руслан Бортник, комментируя высказывания президента РФ Владимира Путина о возможной подготовке Киевом нового силового сценария.

"Особой подготовки Украины к третьей военной операции мы сегодня не видим, поскольку в Киеве чудесно понимают, что новая военная операция - это, скорее всего, новое поражение и новый политический кризис", - полагает он.

В то же время Бортник не исключил, что в будущем Украина может решиться на военное решение конфликта в Донбассе. "В целом Вооруженные силы Украины последовательно развиваются для достижения уровня способности решения такого рода проблем - проблем Донбасса - в том числе и вооруженным путем. Не зря на Украине говорят об одном из "хорватских сценариев" - силовом - как одном из возможных путей достижения целей", - отметил эксперт. "Очевидно, что в ближайшее время Украина не будет проводить такую операцию, но в будущем эта операция возможна - после улучшения качества Вооруженных сил", - добавил Бортник.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что Украина может готовить новую силовую операцию против Донбасса и страны Запада заранее призывают Россию не вмешиваться в назревающий конфликт. Он напомнил, что власти Украины уже дважды предпринимали попытки наступления в Донбассе, закончившиеся для них крахом.

Теги
Украина
Молния
Гособвинение попросило суд в Белоруссии приговорить россиянина Дудникова к 11 годам
Читать полностью