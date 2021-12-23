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Азербайджан выразил протест Франции из-за поездки кандидата в президенты в Карабах

Временному поверенному в делах Франции в Баку вручили ноту
Кандидат в президенты Франции от Республиканской партии, глава парижского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Описание
Кандидат в президенты Франции от Республиканской партии, глава парижского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

БАКУ, 23 декабря. /ТАСС/. Временному поверенному в делах Франции в Баку вручена нота протеста в связи с поездкой кандидата в президенты этой страны Валери Пекресс в Карабах. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства иностранных дел Азербайджана.

"22 декабря кандидат в президенты Франции от Республиканской партии, глава парижского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс незаконно посетила город Ханкенди в Азербайджанской Республике <…> В связи с этим визитом временный поверенный в делах Франции в Азербайджане был вызван в министерство иностранных дел, ему была вручена нота протеста", - говорится в сообщении.

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