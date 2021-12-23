Саудовская Аравия выдала визы трем иранским дипломатам

ТЕГЕРАН, 23 декабря. /ТАСС/. Саудовская Аравия согласилась выдать визы трем иранским дипломатам, которые будут работать в Джидде. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"На прошлой неделе власти Саудовской Аравии согласилась выдать визы трем иранским дипломатам для работы в Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде, - цитирует его агентство ISNA. - Эти визы были получены [дипломатами]".

Тегеран и Эр-Рияд в течение нескольких месяцев ведут переговоры по нормализации отношений между двумя странами. На данный момент прошло четыре встречи представителей государств в Багдаде. Кроме того, стороны контактировали на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 21 июня новый президент Ирана Эбрахим Раиси на первой пресс-конференции после выборов заявил, что никаких препятствий для диалога между Тегераном и Эр-Риядом и возвращения посольств нет.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном серьезно обострились в марте 2015 года с началом коалицией во главе с Саудовской Аравией военной операции на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы), которая продолжается до сих пор. Иран эти действия королевства расценивает как дестабилизацию обстановки в регионе. В свою очередь саудовская сторона обвиняет Тегеран в поддержке хуситов.

Очередной виток ухудшения отношений двух стран произошел 2 января 2016 года после казни в Саудовской Аравии шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра. В ответ иранские протестующие устроили погромы в саудовских диппредставительствах в исламской республике. Вслед за этим Эр-Рияд потребовал от иранских дипломатов покинуть территорию королевства.