Эксперт: добрые отношения РФ и Украины возможны лишь при решении проблем Донбасса и Крыма

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Украина и Россия не смогут вернуться к старым добрососедским отношениям, но в целом улучшение возможно, если будет создана комплексная их модель, в том числе с учетом вопросов Донбасса и Крыма. Такое мнение в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор Украинского института политики Руслан Бортник, комментируя ответы президента РФ Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции.

"Добрососедские отношения России и Украины возможны. Не такие хорошие, конечно, как раньше. Но России и Украине придется долго искать модель, и эта модель будет очень многоступенчатая, комплексная. <...> Разбитую чашку полностью не склеить - это будут новые отношения, к старому вернуться не выйдет", - уверен он.

По мнению Бортника, добрососедские отношения получится развить, только если удастся учесть факторы Крыма и Донбасса, а также события на Украине с 2014 года. "Без нахождения хотя бы промежуточных решений по этим двум проблемам нормальные отношения вряд ли будут возможны", - подчеркнул Бортник.

Кроме того, полагает он, нормализация двусторонних связей возможна с точки экономических перспектив, перед лицом единых угроз или с учетом фактора Запада. "Улучшение может произойти также в случае, если Россия и Запад договорятся и установят новые правила стратегической стабильности, в рамках которых будет понятна роль, местоположение и возможности Украины", - считает Бортник.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия хотела бы выстроить добрососедские отношения с Украиной, но из-за действий киевского руководства это практически невозможно. Путин подчеркнул, что Москва готова работать с теми силами, "которые хотели бы выстроить отношения с Россией в таком добрососедском ключе", однако отметил, что такие силы на Украине преследуются.