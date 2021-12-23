Будущий лидер ХДС считает легитимной просьбу Украины о поставках оборонительного оружия

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Будущий председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц считает законной просьбу Украины предоставить ей оборонительное оружие. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Просьба Украины предоставить оборонительное оружие в свете значительного наращивания российских войск на ее восточной границе, без сомнения, является легитимной", - утверждал Мерц. Он призвал дать "ясный, жесткий ответ" на действия Москвы.

Политик заявил, что "Россия должна придерживаться решений, принятых на встрече ОБСЕ в 1999 году в Стамбуле". "Тогда всем участникам, в том числе Украине, был обещан свободный выбор альянсов. И Россия одобрила это", - утверждал он. "Впрочем, никто никогда не обещал России, что государства Восточной Европы не будут приняты в НАТО", - заявил Мерц, который, как ожидается, в январе будет утвержден на пост председателя ХДС.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО. Украина также получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Российская инициатива

МИД РФ опубликовал 17 декабря российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которых Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и с членами альянса - предполагают, в частности, отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в его состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Такие гарантии обсуждали 7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Российский лидер неоднократно призывал оформить их надлежащим образом, поскольку устные обязательства, которые ранее брал на себя Запад, так и не были выполнены.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций со стороны Украины для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса в Донбассе будут иметь самые серьезные последствия.