Власти Эфиопии не намерены вести переговоры с Народным фронтом освобождения Тыграя

ПРЕТОРИЯ, 23 декабря. /ТАСС/. Запланированный федеральным правительством Эфиопии общенациональный диалог не является переговорами властей с Народным фронтом освобождения Тыграя (НФОТ). Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД Эфиопии Дина Муфти.

"Данный диалог должен вестись между гражданами, он не является переговорами, - цитирует его эфиопский новостной портал Addis Standard. - НФОТ является террористической организацией, ее признал таковой парламент Эфиопии. Правительство страны не будет участвовать в переговорах с подобной структурой".

Муфти указал, что общенациональный диалог призван вовлечь граждан страны и заинтересованные учреждения для обсуждения путей решения проблем, стоящих перед Эфиопией.

Федеральные подразделения ВС Эфиопии развернули 25 ноября на севере страны крупное наступление на позиции сил Тыграя, которые пытались перерезать в Амхаре и Афаре важнейшие транспортные магистрали и выйти к столице страны Аддис-Абебе. В ходе него правительственные части вернули контроль более чем над 40 городами в штатах Амхара и Афар, вынудив отряды повстанцев отступить на север, к административной границе Тыграя. Повстанцы 12 декабря попытались контратаковать, но безуспешно. В свою очередь правительственные силы после нескольких дней затишья, в течение которых произошла передислокация, возобновили наступление на север, вплотную приблизившись к границе Тыграя.

Руководство НФОТ объявило 20 декабря, что отдало приказ всем повстанцам покинуть территорию штатов Амхара и Афар и вернуться в Тыграй. Одновременно лидер НФОТ Дебрецион Геберемайкл предложил немедленно прекратить боевые действия на севере Эфиопии и начать переговоры о мире.