Генпрокурор Молдавии уверен, что добьется экстрадиции лидера партии "Шор"

КИШИНЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Правоохранители Молдавии уверены, что добьются экстрадиции лидера Партии "Шор" Илана Шора, которого парламент лишил в четверг депутатской неприкосновенности. Об этом заявил в своем выступлении перед депутатами исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Дмитрий Робу.

"Уверен, что Илан Шор будет экстрадирован в Молдавию и привлечен к ответственности за все преступления, которые он совершил на территории республики", - заявил Робу. Он рассказал, что прокуратура собирает доказательства виновности Шора в мошенничестве, хищениях в особо крупных размерах, отмывании денег, указании ложных данных в декларациях о доходах, создании преступной организации и злоупотреблении служебным положением.

Парламент Молдавии в четверг лишил депутатского иммунитета Шора, после того, как Робу представил девять запросов на снятие с него неприкосновенности с целью его задержания, ареста, обыска и отправки дела в суд.

В июне 2017 года Шор был приговорен к 7,5 года тюремного заключения за участие в деле по выводу €1 млрд из трех молдавских банков. Скандал спровоцировал массовые акции протеста, падение двух правительств и распад правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС.

Шор обжаловал приговор и до окончательного решения судей был помещен под судебный контроль. За это время он стал мэром города Оргеева, учредил партию своего имени и провел ее в парламент, став депутатом. Однако после произошедшей в 2019 году смены власти в Молдавии Шор бежал из страны вместе с экс-лидером входившей в правящую коалицию Демократической партии, олигархом Владимиром Плахотнюком, которого затем генпрокуратура Молдавии назвала главным выгодоприобретателем банковского хищения.

По данным молдавских правоохранителей, Шор находится в Израиле. Правительство Молдавии добивается его экстрадиции. Для этого правоохранители республики должны предоставить властям этой страны исчерпывающие доказательства вины Шора.