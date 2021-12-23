NYT: Путин на пресс-конференции не стал нагнетать ситуацию вокруг Украины

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции не стал еще сильнее нагнетать ситуацию вокруг Украины. С такой оценкой выступила в четверг газета The New York Times .

Издание подчеркивает, что внимание к словам Путина было приковано на фоне участившихся в последнее время на Западе и в Киеве заявлений о возможном вторжении России на украинскую территорию. "Тем не менее по исходу нескольких недель зловещей риторики Путин не стал использовать возможность еще сильнее нагнетать [ситуацию вокруг Украины] во время своего ежегодного появления [на публике]", - пишет The New York Times.

Газета обращает внимание на то, что слова президента РФ "во многом повторяли список требований [к Западу], изложенных на прошлой неделе российскими дипломатами". 17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов организации Североатлантического договора. Они были переданы помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид 15 декабря на встрече в российском МИД.

В свою очередь британская Financial Times отметила, что выступление Путина показало готовность России решать вопросы дипломатическим путем. Сравнивая слова президента РФ с его заявлениями, прозвучавшими ранее на этой неделе, газета увидела "некоторое смягчение" в тоне российского лидера.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Песков также заверил, что Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.