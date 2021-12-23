Минюст Польши усмотрел несоответствие конституции механизма ЕС о верховенстве закона

ВАРШАВА, 23 декабря. /ТАСС/. Министр юстиции Польши Збигнев Зёбро направил в Конституционный суд (КС) страны запрос о признании несоответствия польской конституции европейского распоряжения о механизме, связывающем доступ к фондам ЕС с вопросом верховенства закона. Об этом глава ведомства сообщил в четверг на пресс-конференции.

По его словам, после углубленного правового анализа нет сомнений в том, что этот механизм явно противоречит польской конституции. "Именно поэтому я решил сегодня подать заявление в Конституционный суд Польши, передав это постановление о механизме предъявления условий под контроль польского конституционного суда", - сказал глава Минюста. По его мнению, толкование, расширяющее положение договора о функционировании ЕС, ведет к злоупотреблению властью и противоречит букве и духу европейских договоров и польской конституции.

В конце прошлого года Совет ЕС и Европарламент условились считать соблюдение принципа верховенства права решающим критерием при распределении бюджетных расходов между членами сообщества. Речь идет обо всех средствах бюджета ЕС, включая фонд восстановления стран Евросоюза после пандемии коронавируса. Польша и Венгрия, которые регулярно подвергаются критике Евросоюза из-за разногласий с Брюсселем в вопросах оценки соблюдения норм верховенства права, выступали против.

Из Фонда восстановления Евросоюза Польша может получить около 58 млрд евро. План распределения ресурсов Варшава уже представила, но он должен быть одобрен Еврокомиссией. Этого пока не произошло.

20 декабря 2017 года Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы. Это решение было вызвано проведением польскими властями реформы судебной системы. Новые нормы вызвали в стране волну протестов, а также недовольство во многих европейских столицах и расследования Еврокомиссии.

Разбирательство между Варшавой и Брюсселем длится уже несколько лет. 7 октября КС Польши, рассмотрев запрос премьер-министра Матеуша Моравецкого, подтвердил несоответствие нормы о доминировании европейского права над положениями конституции республики. Это произошло после того, как Европейский суд юстиции заключил, что очередная реформа польской судебной системы может нарушать законодательство ЕС.