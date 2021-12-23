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Байден подписал закон об ограничении импорта товаров из Синьцзяна

Документ предусматривает введение ограничений на импорт товаров из СУАР и санкций в отношении физических лиц и организаций, несущих ответственность за "нарушение прав человека" в этом регионе Китая

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в четверг подписал закон, направленный, по заявлению Вашингтона, на предотвращение принудительного труда уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Документ, который ранее одобрили обе палаты Конгресса США, предусматривает введение ограничений на импорт товаров из СУАР и санкций в отношении физических лиц и организаций, несущих, по утверждению американской стороны, ответственность за "нарушение прав человека" в этом регионе Китая.

Теги
СШАКитайБайден, Джо
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