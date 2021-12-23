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Столтенберг заявил, что НАТО никогда не обещала не расширяться

По оценке генсека, "это фундаментальный принцип европейской безопасности, который Россия сама подписала"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг EPA-EFE/CHRISTIAN MARQUARDT / POOL
Описание
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© EPA-EFE/CHRISTIAN MARQUARDT / POOL

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что альянс никогда не давал обещания не расширяться на восток. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью агентству DPA.

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"НАТО никогда не обещала не расширяться. Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса", - заявил Столтенберг. "Второе, есть документы 1970-х, 1990-х годов - Заключительный акт Хельсинки, Парижская хартия, Основополагающий акт Россия - НАТО и множество других договоров, которые ясно дают понять, что каждое государство может свободно определять свою судьбу", - добавил он.

По оценке генсека, "это фундаментальный принцип европейской безопасности, который Россия сама подписала". "Мы не можем это изменить посредством нескольких цитат. К тому же союзники отрицают, что когда-либо давали подобные обещания. Бывший советский президент Михаил Горбачев сам сказал, что тема расширения НАТО на восток не вставала до объединения Германии", - продолжил Столтенберг.

Президент России Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции заявил, что Россию "просто нагло обманули", когда в 1990-х годах заверяли, что не станут продвигать НАТО на восток. "Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули - пять волн расширения НАТО", - указал глава государства.

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Столтенберг, Йенс
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