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В Белом доме заявили, что США не согласятся с предложениями России по НАТО

При этом в Вашингтоне подчеркнули, что могут согласиться с другими предложениями
Пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки EPA-EFE/Al Drago / POOL
Описание
Пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки
© EPA-EFE/Al Drago / POOL

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. США не будут соглашаться на предложения РФ по безопасности, которые затрагивают НАТО, но могут согласиться с другими. Об этом заявила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Россия представила предложения, с какими-то мы согласились бы, с какими-то, например касающимися НАТО, конечно, нет", - сказала она.

Место и сроки проведения переговоров по вопросам безопасности между США и Россией пока не определены, отметила Псаки. При этом она подтвердила, что речь идет о начале января.

В Белом доме также отметили, что США считают дипломатию правильным путем к решению вопросов безопасности с Россией.

Теги
СШАРоссияПсаки, Джен
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