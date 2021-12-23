Страны Европы и Канада сожалеют о решении Мали нанять ЧВК "Вагнер"

ПАРИЖ, 23 декабря. /ТАСС/. Решение властей Мали заключить контракт с частной военной компанией "Вагнер" вызывает сожаление и может лишь ухудшить ситуацию с безопасностью в регионе. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД 12 стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Канады, распространенном в четверг МИД Франции.

"Мы, международные партнеры, приверженные поддержке Мали и ее народа в их усилиях по достижению прочного мира и стабильности и борьбе с терроризмом, решительно осуждаем размещение наемников на малийской территории", - говорится в заявлении, приуроченном к "развертыванию группы "Вагнер" в Мали".

По мнению авторов заявления, данный шаг лишь "ухудшит ситуацию с безопасностью в Западной Африке", а также "поставит под угрозу "соглашение о примирении в Мали, заключенное в результате алжирского процесса". Он также будет "препятствовать усилиям международного сообщества по защите гражданского населения и оказанию поддержки малийским вооруженным силам", - отмечается в документе. В этой связи они сожалеют, что переходные власти Мали решили "использовать и без того ограниченные государственные средства на оплату иностранных наемников" вместо того, чтобы потратить их на развитие страны.

Призыв к России

"Мы знаем об участии правительства Российской Федерации в оказании материальной поддержки развертыванию группы "Вагнер" в Мали и призываем Россию занять ответственную и конструктивную позицию в регионе", - добавляют авторы обращения. Они напоминают, что Евросоюз ввел санкции против восьми физических и трех юридических лиц из России, якобы связанных с частной военной компанией "Вагнер", в связи с их возможной причастностью к "пыткам, внесудебным казням и произвольным убийствам".

Обещание поддержки

Тем не менее Франция и ее партнеры заявляют, что намерены продолжать помогать народу Мали, поддерживать борьбу с терроризмом и защищать мирное население страны. "В соответствии с целями международной коалиции по Сахелю", они намерены также способствовать долгосрочной стабильности, защищать права человека и обеспечивать оказание государственных услуг на территории страны.

"Мы призываем переходные власти Мали провести реформы и восстановить конституционный порядок путем подготовки и проведения выборов как можно скорее, как они обязались это сделать перед малийским народом, Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) и международным сообществом. Мы полностью поддерживаем недавние решения ЭКОВАС в этом отношении", - говорится в заключении. Обращение составлено от имени Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Канады, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии.

Ситуация в Мали

Мали с августа 2020 года пережила два военных переворота. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент страны Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных во главе с полковником Ассими Гоитой назначила временным президентом Мали Ба Ндао. Однако 26 мая он был смещен той же группой военных, при этом постановлением Конституционного суда Мали вице-президент Гоита был назначен главой государства на переходный период.

Экономическое сообщество стран Западной Африки уже дважды вводило санкции против ряда членов военного руководства и переходного правительства Мали за невыполнение, по его мнению, ранее согласованных шагов по восстановлению в стране гражданского правления. Последний пакет санкций был принят 7 ноября на саммите сообщества. Одновременно ЭКОВАС обратился с призывом к международным организациям, включая ООН и Евросоюз, поддержать его меры по давлению на власти Мали в целях быстрейшего восстановления в стране гражданских институтов правления.

12 декабря председатель комиссии ЭКОВАС Жан-Клод Бру сообщил журналистам, что главы государств, входящих в это объединение, на саммите в Абудже договорились ввести новые санкции против Мали, если президентские выборы не будут организованы до конца февраля 2022 года.

"Вагнер" в Мали

Глава временного правительства Мали Чогель Кокалла Маига в своем выступлении на 76-й сессии Генассамблеи ООН 25 сентября заявил, что новая ситуация, сложившаяся в результате окончания французской операции "Бархан", "ставит Мали перед свершившимся фактом". В связи с этим власти страны намерены "искать пути и средства для более эффективного обеспечения безопасности в автономном режиме с другими партнерами", добавил премьер.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам поездки в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН сообщил, что власти Мали обратились к частной военной компании из РФ с просьбой о помощи в борьбе с терроризмом. При этом он подчеркнул, что Москва не имеет отношения к данной сделке.