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Эрдоган поздравил Жапарова с тридцатилетием двусторонних отношений

Президент Турции подчеркнул, что страна была первой, кто поздравил Киргизскую Республику с обретением независимости

АНКАРА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган провел в четверг телефонные переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и поздравил киргизского коллегу с тридцатилетием с момента установления дипломатических отношений между государствами. Об этом говорится в распространенном заявлении канцелярии президента Турции.

"Лидеры обсудили шаги по развитию двустороннего сотрудничества, а также региональные проблемы, - сообщила администрация Эрдогана. - В ходе переговоров президент Турции поздравил президента Киргизии с тридцатилетием с момента установления дипломатических отношений между странами. Эрдоган подчеркнул, что [Турция] была первой страной, поздравившей Киргизскую Республику с обретением независимости. Он подчеркнул, что за последние 30 лет турецко-киргизские отношения, основанные на общей истории, культуре и братстве, стабильно и быстро развивались во всех сферах".

Турецкий лидер указал, что Анкара и Бишкек "проявили совместную волю к углублению сотрудничества и солидарности в совместном заявлении по случаю этой особой и значимой годовщины".

Между тем 20 декабря пресс-служба президента Жапарова сообщила, что беспилотные летательные аппараты турецкого производства Bayraktar поступили на вооружение Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Теги
КиргизияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипЖапаров, Садыр Нургожоевич
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