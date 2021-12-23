Эрдоган поздравил Жапарова с тридцатилетием двусторонних отношений

АНКАРА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган провел в четверг телефонные переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и поздравил киргизского коллегу с тридцатилетием с момента установления дипломатических отношений между государствами. Об этом говорится в распространенном заявлении канцелярии президента Турции.

"Лидеры обсудили шаги по развитию двустороннего сотрудничества, а также региональные проблемы, - сообщила администрация Эрдогана. - В ходе переговоров президент Турции поздравил президента Киргизии с тридцатилетием с момента установления дипломатических отношений между странами. Эрдоган подчеркнул, что [Турция] была первой страной, поздравившей Киргизскую Республику с обретением независимости. Он подчеркнул, что за последние 30 лет турецко-киргизские отношения, основанные на общей истории, культуре и братстве, стабильно и быстро развивались во всех сферах".

Турецкий лидер указал, что Анкара и Бишкек "проявили совместную волю к углублению сотрудничества и солидарности в совместном заявлении по случаю этой особой и значимой годовщины".

Между тем 20 декабря пресс-служба президента Жапарова сообщила, что беспилотные летательные аппараты турецкого производства Bayraktar поступили на вооружение Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.