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Салливан: США не пойдут на компромисс с РФ в вопросе их отношений с союзниками по НАТО

Посол США в Москве отметил, что Вашингтон не может сразу подписать переданные российской стороной проекты документов по гарантиям безопасности
Посол США в Москве Джон Салливан AP Photo/Alexander Zemlianichenko
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Посол США в Москве Джон Салливан
© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вашингтон на переговорах с Москвой по гарантиям безопасности не пойдет на компромисс в части его отношений с союзниками по Североатлантическому альянсу. Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан в интервью газете "Коммерсантъ".

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По словам дипломата, существуют предварительные условия для дипломатии, к которой США и их союзники по НАТО стремятся. "Это давние принципы, которых президент [США Джо] Байден и правительство США придерживались с успехом, поддерживая мир в Европе на протяжении десятилетий. Эти принципы являются основой безопасности США, - отметил он. - Наша приверженность нашим трансатлантическим отношениям с нашими союзниками по НАТО имеет основополагающее значение для нашей безопасности, и мы не собираемся идти на компромисс в этом вопросе".

По словам главы американского диппредставительства, российские власти точно знают из опыта своих отношений с США на протяжении десятилетий о соответствующих фундаментальных ценностях, в отношении которых в Вашингтоне не готовы искать компромиссы. "В то же время мы услышали озабоченность, выраженную как письменно, так и устно российской стороной, включая президента [РФ Владимира] Путина, министра иностранных дел [Сергея] Лаврова и моего дорогого друга и коллегу, заместителя министра иностранных дел [Сергея] Рябкова, - продолжил он. - Мы готовы вступить в диалог и дискуссию с российской стороной".

Вашингтон не может сразу подписать переданные российской стороной проекты документов по гарантиям безопасности. "США не готовы просто взять и подписать эти документы. Тем более что один из них адресован не США, а НАТО, предполагается, что это будет договор между Россией и НАТО, так что это просто невозможно", - подчеркнул он.

Дипломат добавил, что Вашингтон также не готов сразу подписать документ, адресованный США. "Если бы это было так просто, не было бы необходимости в дипломатии. Я понимаю публичные заявления российских властей, продвигающих свои интересы безопасности. Но они имеют дело с партнерами, у которых есть свои собственные интересы в области безопасности, и они также должны учитываться российской стороной", - указал Салливан.

Готовность к переговорам

Соединенные Штаты с союзниками по Североатлантическому альянсу готовы обсуждать проблемы безопасности, озвученные Россией.

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Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид 15 декабря на встрече в российском МИД.

"Вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами мы готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы. Более того, наши партнеры в Европе и все, кто обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе, с нетерпением ожидают взаимодействия с российским правительством по этим вопросам", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что готовность взаимодействовать является продолжением первой встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в июне и соответствует желанию Байдена быть прямым и транспарентным в переговорах с Путиным и российской стороной. "Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений, но мы не собираемся поступаться нашими принципами и ценностями, и мы будем проявлять твердость вместе с нашими союзниками и партнерами. Президент Байден ясно дал это понять, как в ходе личной встречи с президентом Путиным в Женеве в июне, так и затем на недавней видеоконференции, которую они провели", - отметил он.

Салливан напомнил, что США и РФ как две ядерные сверхдержавы взаимодействовали на протяжении многих лет. "Мои предшественники на этом посту, в Государственном департаменте и во всем правительстве США занимались подобными вопросами безопасности, так что это - продолжение этой традиции и полностью соответствует подходу президента Байдена к России и к его отношениям с президентом Путиным", - сказал посол.

В четверг на ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что Россия в целом пока отмечает положительную реакцию США на свои предложения по гарантиям безопасности. По словам американских партнеров, отметил российский лидер, США готовы к началу этих переговоров в самом начале года в Женеве.

Деэскалация Украины

США считают, что переговоры с РФ по гарантиям безопасности были бы наиболее эффективны на фоне деэскалации на границе с Украиной.

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"Мы считаем, что наиболее эффективными эти дискуссии [по гарантиям безопасности] были бы на фоне деэскалации, особенно ситуации на границе с Украиной. И это ясно дали понять и президент [США Джо] Байден, и госсекретарь [Энтони] Блинкен, и мои коллеги в Белом доме и в Государственном департаменте", - сказал он.

Отвечая на вопрос, что США считают "деэскалацией", Салливан пояснил, что она подразумевает ряд действий, включая отвод российских войск от украинской границы. "Недавно стало известно об определенных позитивных сдвигах в рамках Трехсторонней контактной группы при посредничестве представителя ОБСЕ. Надеемся, что будет достигнута договоренность о прекращении огня и выполнении условий перемирия июля 2020 года в Донбассе, и это будет сопровождаться деэскалацией по другую сторону границы, где российская сторона мобилизовала войска. Да, понимаю, это российская территория, но это территория России, граничащая с суверенной страной, и это очень угрожает этой стране", - добавил он.

Дипломат отметил, что США, НАТО и ЕС по-прежнему обеспокоены ситуацией вокруг Украины. "Поэтому мы говорим о необходимости деэскалации, которая в дальнейшем также может создать благоприятный фон для переговоров. Мы можем поговорить о потенциальном формате этих переговоров. Но деэскалация и дипломатия должны идти рука об руку, я так бы суммировал подход президента Байдена к этим вопросам", - подчеркнул он.

Возможный прогресс

США не исключают, что переговоры с РФ по гарантиям безопасности приведут к достижению прогресса в обсуждении высказанных Москвой обеспокоенностей.

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"Мы воспринимаем буквально высказанные [Россией] опасения. Наша позиция - не только моя, но и высокопоставленных чиновников в правительстве США - заключается в том, что мы считаем, что у нас есть шансы добиться прогресса в обсуждении вопросов, поднятых российской стороной. Но это будет улица с двусторонним движением", - отметил он.

"Я бы не стал характеризовать это так или иначе", - добавил дипломат, отвечая на вопрос, воспринимают ли США российские предложения как ультиматум.

По словам Салливана, Соединенные Штаты и НАТО будут поднимать собственные озабоченности и опасения в диалоге с Россией.

Формат переговоров

Переговоры по гарантиям безопасности могут пройти в рамках двусторонних консультаций с РФ, Совета Россия - НАТО и ОБСЕ.

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"У нас есть архитектура, форматы для проведения этих дискуссий. Их три: Совет Россия - НАТО, ОБСЕ и наши двусторонние консультации с правительством РФ. Я надеюсь и ожидаю, что - особенно учитывая ситуацию в Донбассе и на российско-украинской границе - будут встречи в январе. Но сегодня, 23 декабря, я вам не готов назвать ни дату, ни место или места, где они могут состояться", - сказал он.

Салливан отметил важность того, что в ОБСЕ входит и Украина. "Госсекретарь [США Энтони] Блинкен сказал, что мы не собираемся вести касающиеся безопасности Украины переговоры, на которых не была бы представлена сама Украина. Точно так же Соединенные Штаты не намерены вести дискуссии о безопасности наших союзников по НАТО без их участия", - подчеркнул посол.

США не смогут вести переговоры с Россией касательно предложений Москвы по гарантиям безопасности, оформленным как договор РФ и НАТО. "Мы настроены на быстрое продвижение. Но это требует некоторого времени с нашей стороны, потому что мы должны координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО. Один из документов, который нам был представлен, оформлен как договор между НАТО и Россией, и это то, о чем Соединенные Штаты не могут вести переговоры. Только НАТО может договариваться об этом", - сказал дипломат.

Салливан подчеркнул, что заявления представителей НАТО в последние дни говорят о том, что в Североатлантическом альянсе "тоже не медлят".

Длительность переговоров

США и их союзники стремятся без промедления начать переговоры с Россией по гарантиям безопасности, но, сколько продлится такой диалог, предсказать нельзя.

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"Я не могу предсказать сроки. Что я могу сказать, так это то, что Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры стремятся к диалогу с российскими властями без промедления. Мы только что получили и изучаем документы [российской стороны]", - сказал дипломат.

Салливан подчеркнул, что с момента получения российских предложений "прошло не так уж много времени". "Безусловно, Соединенные Штаты не стремятся замедлить этот процесс, хоть я и видел, что такие опасения здесь высказываются, - продолжил посол. - В качестве доказательства приведу тот факт, что президент [США Джо] Байден еще в начале ноября направил директора [ЦРУ Уильяма] Бернса [в Москву], чтобы обсудить наши серьезные опасения в отношении начавшегося осенью наращивания российской военной мощи близ Украины".

Также американский посол подчеркнул заинтересованность Вашингтона в проведении следующего раунда переговоров с РФ по стратегической стабильности.

"Они (российские предложения - прим. ТАСС) были переданы нам всего неделю назад, когда здесь была помощник госсекретаря [США по делам Европы и Евразии Карен] Донфрид. Так что прошло не так уж много времени. Но, безусловно, Соединенные Штаты не стремятся замедлить этот процесс, хоть я и видел, что такие опасения здесь высказываются", - сообщил дипломат.

Теги
УкраинаСШАРоссияСалливан, Джон
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