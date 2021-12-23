Число раненых в стычках с военными Израиля на Западном берегу палестинцев выросло до 127

КАИР, 23 декабря. /ТАСС/. Число палестинцев, пострадавших в результате столкновений с военнослужащими Израиля на Западном берегу реки Иордан, увеличилось до 127. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером заявлении Палестинского общества Красного Полумесяца.

"К настоящему моменту число раненых, с которыми наши бригады работали в деревне Бурка на северо-западе провинции Наблус, составляет 127", - цитирует сообщение организации радиостанция South Al-Aqsa.

Ранее палестинское агентство WAFA проинформировало, что ранения в указанном населенном пункте получили порядка 100 арабов.

Как уточняется, сейчас ожесточенные столкновения между палестинцами и израильскими военными вспыхнули на въезде в город Калькилья, административный центр одноименной провинции.

С конца мая жители нескольких районов Наблуса (в основном по пятницам) организуют шествия в направлении вершины горы Сабих, где власти еврейского государства осуществляют поселенческую деятельность. Израильские полицейские и военнослужащие препятствуют проведению таких демонстраций.