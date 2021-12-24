СМИ: Япония не будет отправлять на Игры в Пекине министров и правительственных чиновников

ТОКИО, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Японии приняли решение не отправлять министров и правительственных чиновников на зимнюю Олимпиаду в Пекине в следующем году. Об этом сообщил в пятницу телеканал NHK .

Политики из США и стран-союзниц не поедут на ОИ-2022 в Пекин

Хроника объявленного бойкота. Политики из США и стран-союзниц не поедут на ОИ-2022 в Пекин

В течение сегодняшнего дня об этом будет объявлено официально. Отмечается, что премьер-министр Фумио Кисида 23 декабря обсуждал этот вопрос с бывшим главой правительства Синдзо Абэ.

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады 2022 года в Пекине, который предполагает отказ от поездки в КНР официальных лиц. При этом команда спортсменов примет участие в Играх. Вашингтон уведомил о планах своих союзников, пока инициативу США поддержали Австралия, Великобритания и Канада. Китай в ответ назвал такое решение политической манипуляцией, противоречащей Олимпийской хартии, и обещал принять контрмеры.

В следующем году исполняется 50 лет с момента установления дипломатических отношений между Японией и КНР. В связи с этим в Токио не хотят полностью отказываться от отправки делегации на Игры, чтобы не вызывать негативную реакцию китайской стороны. Предполагается, что в Пекин поедет кто-либо из японских спортивных чиновников, не входящих в состав правительства.