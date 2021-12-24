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Yonhap: в Южной Корее помилуют экс-президента Пак Кын Хе

Ее включили в список лиц, подлежащих амнистии по случаю новогодних праздников
Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе Kim Hong-Ji/Pool Photo via AP
Описание
Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе
© Kim Hong-Ji/Pool Photo via AP

СЕУЛ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Корея помилуют бывшего президента Пак Кын Хе, отбывающую 22-летнее тюремное заключение по обвинениям в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap.

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По его данным, 69-летняя Пак Кын Хе включена в список лиц, подлежащих амнистии по случаю новогодних праздников. Соответствующее решение принято по гуманитарным соображениям с учетом состояния ее здоровья. В 2019 году Пак Кын Хе была сделана хирургическая операция на плече, а в нынешнем году экс-президента трижды госпитализировали в связи с хроническими болями в плече и позвоночнике.​​​​​​

Политический скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся в октябре 2016 года, когда в печати появились сведения о влиянии на главу государства со стороны ее подруги Чхве Сун Силь. Расследование скандала показало, что на протяжении нескольких лет последняя была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в принятие политических решений. Кроме того, подруга президента оказывала давление на ряд компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в подконтрольные ей фонды.

После выявления фактов коррупции и незаконного участия Чхве Сун Силь в государственной деятельности по стране прокатилась волна крупных демонстраций, участники которых выступали за немедленную отставку президента. Решением парламента Пак Кын Хе была отстранена от исполнения обязанностей и впоследствии арестована.

Теги
Республика КореяПак Кын Хе
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