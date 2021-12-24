Китай поддерживает слова Путина и надеется на новые стимулы к сотрудничеству с Россией

ПЕКИН, 24 декабря. /ТАСС/. Власти КНР поддерживают заявление президента РФ Владимира Путина о развитии китайско-российских отношений и надеются, что благодаря совместным усилиям на высшем уровне в ближайшее время будут созданы новые стимулы для укрепления двустороннего стратегического партнерства. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"Мы обратили внимание на позитивную оценку, которую недавно президент Путин дал китайско-российским отношениям, и поддерживаем подобное заявление, - заявил он на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС о комментариях китайской стороны по поводу выступления лидера РФ на ежегодной пресс-конференции. - Надеюсь, что в ходе визита президента России в КНР будут созданы новые стимулы для развития китайско-российских отношений стратегического партнерства в новую эпоху".

По словам китайского дипломата, Пекин намерен наращивать взаимодействие с Москвой в соответствии с договоренностями между лидерами двух стран. Он напомнил, что Китай и Россия постоянно оказывают друг другу поддержку на международной арене.

"Мы осуществляем сотрудничество на максимально высоком уровне, это образец сосуществования двух крупных соседних держав", - подытожил Чжао Лицзянь.

В четверг на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что стратегические отношения России и Китая - серьезный стабилизирующий фактор на международной арене. Он добавил, что Москва и Пекин сотрудничают в сфере безопасности, осуществляя совместные разработки высокотехнологичного оружия. По поводу развития КНР российский лидер отметил, что эта страна в любом случае станет первой экономикой мира по всем показателям и это может произойти уже в 2035 - 2050 гг. Как он уточнил, США должны осознать, что им не удастся сдержать развитие Китая, поэтому политика бойкотирования Олимпиады в Пекине ошибочна.