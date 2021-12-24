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Польша может построить защитную стену на границе с Украиной

Вице-премьер правительства Польши и лидер крайне правой партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что "не является оптимистом" в вопросе ситуации на границе с Белоруссией и что "возможно, мы должны быть готовыми к годам напряжения и агрессии"
© EPA-EFE/MARKIIAN LYSEIKO

ВАРШАВА, 24 декабря. /ТАСС/. Защитное сооружение в виде стены может быть построено Польшей и на границе с Украиной. Об этом заявил в пятницу вице-премьер правительства Польши и лидер крайне правой партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский в интервью газете "Gazeta Polska Codziennie".

"Я не исключаю того, что уже строящиеся заграждения на границе с Белоруссией могут быть усилены, продолжены на границе с Украиной", - сказал политик. Он добавил, что "не является оптимистом" в вопросе ситуации на границе с Белоруссией и что "возможно, мы должны быть готовыми к годам напряжения и агрессии".

Защитная стена высотой 5,5 м и длиной свыше 180 км на границе с Белоруссией должна быть построена к середине 2022 года.

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