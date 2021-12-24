СМИ: РФ в отношениях с Западом вынуждена идти на жесткие решения и не уступать

ПЕКИН, 24 декабря. /ТАСС/. Россия в нынешней ситуации у ее границ вынуждена принимать жесткие решения в отношениях с Западом, так как не может идти на уступки. Об этом пишет в пятницу пекинская газета Global Times , комментируя ответы президента России Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции.

"На ежегодной пресс-конференции российский президент Владимир Путин раскритиковал наглую ложь Запада и подчеркнул, что страна вынуждена принимать жесткие решения, поскольку у нее нет пространства для уступок", - указывает издание, отмечая, что позиция Москвы определяется прежде всего растущей напряженностью в отношениях с Западом из-за ситуации вокруг Украины.

"Многие простые китайцы одобрительно воспринимают смелость Путина в отстаивании национальных интересов России, при том что США также продвигаются к районам, подобным Южно-Китайскому морю и Тайваню, угрожая суверенитету и безопасности Китая", - отмечает Global Times, уточняя, что "дипломатия в стиле России" в отношении давления Запада носит уникальный характер, а у Китая "свой путь в реагировании на вызовы". Газета делает вывод о том, что опыт России в отношениях с Западом "преподает многим из нас урок - что проблемы, которые у нас есть [в отношениях] с Западом, никогда не замыкаются на идеологии, культуре или правах человека". "Они всегда связаны с силой", - говорится в статье.

"Путин всегда демонстрирует острую и твердую позицию в отношении Запада, проводя ясные красные линии, ибо он предан отстаиванию суверенитета и национальных интересов России", - приводит издание слова эксперта Института России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук КНР Ян Цзиня. То же самое, добавляет эксперт, делает и Китай, когда дело заходит о его ключевых интересах, таких как тайваньский вопрос.