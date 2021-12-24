Качиньский собирается уйти с поста вице-премьера Польши до конца марта 2022 года

ВАРШАВА, 24 декабря. /ТАСС/. Глава правящей в Польше с 2015 года партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский решил отказаться от должности вице-премьера в польском правительстве и оставить ее до конца марта. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью "Ежедневной польской газете".

"Наша партия должна проявлять активность в тех вопросах, которые важны. Сегодня это часто срабатывает, но не там, где это нужно. Поэтому, наверное, до конца первого квартала я займусь партией на 100% и уйду из правительства", - заявил Качиньский.

По его словам, у "Закона и справедливости" есть все шансы на победу на предстоящих в 2023 году в стране парламентских выборах. "Впереди нас ждут трудные времена, потому что [продолжаются] и пандемия, и экономический кризис, охвативший мир, и агрессия с востока", - утверждал Качиньский. "Пока мы эффективно справляемся с этими вызовами, и если ничего не изменится, я очень высоко оцениваю наши шансы", - сказал вице-премьер.

Ярослав Качиньский непрерывно руководит партией "Закон и справедливость" с января 2003 года. Сейчас он является самым влиятельным политиком в Польше. Помимо руководства партией власти, он занимает пост вице-премьера и курирует вопросы национальной безопасности.