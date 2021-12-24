Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о сокращении очередей грузовиков на границе с ЕС

МИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Очереди из большегрузных автомобилей на белорусских пунктах пропуска на границе со странами Евросоюза в последние дни значительно сократились, на польском направлении скопления фур вообще нет. Такие данные приводит в пятницу Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии.

"Перед белорусскими пунктами пропуска скопление фур на пути следования в Польшу отсутствует", - отмечается в сообщении погранведомства.

Вместе с тем, уточнили в ГПК, контрольные службы Польши по-прежнему не возобновили работу в пункте пропуска Кузница Белостокская.

По данным белорусской стороны, на выезд в Литву в очереди находятся 490 автомобилей. "Литовские пункты пропуска остаются загруженными ввиду задержек в оформлении большегрузов", - отметили в ГПК. По его данным, контрольные службы в Райгардасе и Мядининкае за прошедшие сутки оформили не более 63% транспорта от установленной нормы. На выезд в Латвию на границе стоит 280 фур.

В ноябре на фоне миграционного кризиса власти Польши страны закрыли пункт пропуска "Кузница Белостокская" (с белорусской стороны - "Брузги"). В результате начали расти очереди в других пунктах пропуска, в том числе на границе с Литвой и Латвией. В отдельные дни в очередях на выезд в ЕС стояло более 4 тыс. большегрузных автомобилей.