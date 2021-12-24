Экс-спикер Рады считает, что парламент и кабмин Украины теряют самостоятельность

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Верховная рада Украины теряет самостоятельность и все больше превращается в инструмент реализации воли офиса президента. Такое мнение высказал бывший спикер парламента Дмитрий Разумков в опубликованном в пятницу интервью изданию "Левый берег".

"К сожалению, парламент теряет субъектность. И это большая проблема не только для Верховной рады, но и для страны. Если так будет продолжаться, уже через два месяца мы увидим последствия не только для парламентаризма, но и для демократии", - сказал он.

По его словам, "парламент превратился в здание, в котором реализуются желания офиса президента". Разумков назвал такой подход "неправильным для законодательного органа государства", особенно в условиях, когда на повестке дня "большое количество проблем, <...> начиная от угрозы войны, заканчивая энергетическим, социальным, экономическим кризисом". "Парламент всегда являлся балансом, институтом, который помогал выходить из критических ситуаций. Я не уверен, что сегодняшний парламент сможет выполнить такую функцию", - подчеркнул Разумков.

По мнению экс-спикера, давно утратил самостоятельность и кабинет министров. "Пусть простят меня министры. Они являются таким отделением при офисе президента для реализации задач, поставленных на четвертом (этаж Владимира Зеленского в офисе президента на улице Банковой - прим. ТАСС) или втором (этаж главы офиса президента Андрея Ермака - прим. ТАСС) этаже", - отметил Разумков.

Верховная рада 7 октября по инициативе фракции "Слуга народа" отозвала Разумкова с поста спикера, который он занимал с августа 2019 года. Причиной стали его разногласия с командой президента по ряду вопросов, в том числе по введению санкций против граждан Украины и закону об олигархах. С мая по декабрь 2019 года Разумков был главой партии "Слуга народа" и прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка.