Служба безопасности Украины опровергла данные о задержании депутата по статье о госизмене

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла информацию о том, что ведомство открыло уголовное дело против депутата Верховной рады Евгения Шевченко по статье о государственной измене. Об этом заявил представитель СБУ Артем Дехтяренко в комментарии украинскому изданию LB.ua.

"Согласно ст. 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование в отношении народного депутата может начать только генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности", - сказал он. По его словам, следователи СБУ не открывали уголовных дел в отношении Шевченко.

Ранее депутат заявил, что спецслужбы расследуют против него дело по статье о госизмене. Шевченко связывал это "с его дружбой с Белоруссией". Депутат также добавил, что ему инкриминируется "создание Русского мира на Украине". По его мнению, спецслужба выполняет заказ властей с целью устранения конкурента.

В мае этого года Шевченко был исключен из парламентской фракции президентской партии "Слуга народа". Этому решению предшествовала встреча депутата с лидером Белоруссии.

Шевченко не раз посещал республику, выступал в белорусских государственных СМИ в качестве эксперта, выражая полную поддержку Лукашенко. 20 апреля он лично встретился с президентом, а после сообщил в Минске местным журналистам, что поддержка Киевом санкций Евросоюза против Белоруссии и экономические проблемы Украины "продиктованы западными кураторами". Тогда руководство фракции "Слуга народа" заявило, что поездка Шевченко в Белоруссию и его встреча с Лукашенко носили частный характер и противоречат "порядку реализации внешней политики" Киева.