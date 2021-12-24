Эксперт: постановка женщин на воинский учет на Украине приведет к панике и вспышке ковида

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Приказ Министерства обороны Украины, обязывающий женщин встать на воинский учет к концу 2022 года, доставит много неудобств, а выполнить это требование будет достаточно проблематично. Такое мнение выразил в пятницу военный эксперт Олег Стариков в эфире канала "Укрлайв".

"Паника реально произойдет. <...> Но представьте, что будет в семьях, если завтра нужно будет становиться на учет, в военкоматах очереди", - сказал эксперт. Он отметил, что в стране сократили половину военкоматов, в том числе районные. "Значит, надо ехать километров за 100. Это я сейчас про районы говорю. В то время, когда пандемия, военно-врачебных комиссий нет и неизвестно, кто будет проверять по медицине", - добавил Стариков.

Он сообщил, что во многих военкоматах не хватает сотрудников и техники, в результате наплыв желающих встать на учет приведет к образованию больших очередей. "Как всегда "особо умные" госслужащие решат, что через три дня все должны становиться на учет. Вся работа центральных органов, местных органов и облгосадминистраций будет заблокирована. Половина людей заболеет ковидом во второй раз, даже если привиты, - такой серьезный коллапс", - предположил он.

По его мнению, желание властей восполнить дефицит мужчин после "шести или семи волн мобилизации во время острой фазы боевых действий" за счет призыва на службу женщин "не приведет к усилению обороноспособности страны".

22 декабря был опубликован приказ Минобороны Украины, расширяющий список специальностей и профессий женщин, которых будут ставить на воинский учет. Перечень охватывает сотни профессий, при этом работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, которые уже работают по специальностям из этого списка, встали на воинский учет. При принятии на работу у женщин будут проверять наличие документов и отметок о регистрации воинского учета. Согласно приказу Минобороны, комиссариаты будут ставить женщин на учет при условии, что они пригодны к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет). Состояние здоровья определит военная медкомиссия.

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что стране понадобится до двух лет, чтобы поставить на воинский учет женщин в соответствии с этим списком. А в парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) назвали этот приказ "детским и наивным замыслом чиновников от обороны и безопасности", который призван "раздуть бумажную обороноспособность".