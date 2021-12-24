Президент Эстонии выступил против обсуждения предложений России по гарантиям безопасности

ТАЛЛИН, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Эстонии Алар Карис считает, что странам Запада следует не рассматривать предложения России по гарантиям безопасности, а выступить с встречными инициативами.

"С требованиями России все просто, - заявил он в интервью телеканалу ETV. - Их просто нужно отложить в сторону и выступить со своими мыслями. Если мы начнем их обсуждать, то я думаю, у нас будет проблема".

"Никто не хочет эскалации, - сказал Карис. - Но о том, чтобы обсуждать эти [предложенные Россией] пункты, думаю, не может быть и речи".

МИД РФ 17 декабря распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков заявил советнику лидера США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам документов о гарантиях безопасности. Россию на консультациях будет представлять заместитель главы МИД Сергей Рябков.