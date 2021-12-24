На Украине сократят список профессий для женщин, которые обязаны встать на воинский учет

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Список профессий для женщин, которые обязаны встать на воинский учет на Украине, будет сокращен, сообщил глава профильного комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

"Сейчас все обсуждают вопросы призыва женщин на военную службу. Прошу не сеять панику - женщин не будут призывать на срочную службу. Список будет пересмотрен в сторону уменьшения и здравого смысла, потому что там есть профессии, которые не понадобятся вооруженным силам", - написал он в Facebook.

По словам парламентария, еще весной был принят закон, который предусматривает, что женщины, имеющие профессию, схожую со специальностями, определенными в перечне Минобороны, и способные нести службу по состоянию здоровья и возрасту, встают на воинский учет. Завитневич отметил, что список профессий "вышел очень большой", после чего "с министром обороны Алексеем Резниковым пришли к согласию, что перечень пересмотрят в сторону уменьшения".

В среду Минобороны сообщило, что расширило указанный перечень. В ведомстве отметили, что работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, которые уже работают по специальностям из списка, встали на воинский учет. Указывалось, что наличие в документах соответствующих отметок будут проверять при трудоустройстве.

В перечень включены такие профессии, как программист, врач, юрист, музыкант, социальный работник, бухгалтер, сотрудник ресторана и отеля, журналист, оператор, пиарщик, издатель, библиотекарь, переводчик, аналитик, финансист, ученый, менеджер, ветеринар.