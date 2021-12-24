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Порошенко назвал сумасшествием открытое против него дело о госизмене

Экс-президенту также предъявили обвинение в содействии террористическим организациям

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Пятый президент Украины Петр Порошенко уверен в отсутствии доказательств в открытом против него уголовном деле о государственной измене и назвал действия властей сумасшествием. Соответствующий фрагмент интервью с участием экс-президента размещен в YouTube-канале "5 канала", который принадлежит Порошенко.

"Это сумасшествие. Я пятый президент государства и вы должны иметь перед тем, как что-то провозглашать, убедительные доказательства и для общества, и для наших международных партнеров. Я приеду [на Украину] - поговорим", - сказал он.

Порошенко предъявили обвинение в государственной измене и содействии террористическим организациям, следствие подозревает его в причастности к поставкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в конце 2014 года - начале 2015 года. Дело против него возбуждено по ст. 258-5 "Финансирование терроризма", ст. 111 "Государственная измена" и ст. 258-3 "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. По делу также проходят глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.

Сейчас экс-президент находится за границей. 21 декабря Порошенко обнародовал видеообращение, в котором заверил, что вернется на родину в первой половине января.

Адвокаты Порошенко ранее высказывали опасение, что Совет национальной безопасности и обороны Украины может принять решение о наложении ареста на активы Порошенко, но пока официально представители власти на Украине об этом не заявляли.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
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