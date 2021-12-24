В ДНР заявили, что на позициях украинской армии замечены снайперы и тяжелое вооружение

ДОНЕЦК, 24 декабря. /ТАСС/. Снайперы и тяжелое вооружение замечены на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии разграничения с Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в пятницу заявил заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

"<...> в районе населенного пункта Березовое отмечено прибытие двух снайперских пар и расчета ПТРК (противотанковый ракетный комплекс - прим. ТАСС)", - цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

По словам представителя Народной милиции, прибытие украинских снайперов также зафиксировано в районах села Пищевик и населенных пунктов Водяное и Опытное. Кроме того, украинские войска разместили 51 единицу вооружения и военной техники, включая бронетранспортеры, танки, гаубицы и противотанковые пушки, в населенных пунктах вблизи линии соприкосновения с ДНР. Как отметил Басурин, в Народной милиции ожидают провокации со стороны киевских силовиков.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Несмотря на договоренности, с конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе в очередной раз обострилась после захвата 13 октября украинскими спецслужбами сотрудника представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.