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Президент Израиля пригласил Путина принять участие в открытии музея

Лидеры двух стран ранее обсудили по телефону актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным пригласил российского лидера на открытие музея "Еврейского бойца времен Второй мировой войны" имени Хаима Герцога. Об этом израильский президент написал в пятницу в Twitter.

"В сегодняшнем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным я поздравил его с наступающим Новым годом. Россия и Израиль отмечают 30-летие дипломатических отношений. Я пригласил президента Путина на открытие музея "Еврейского бойца времен Второй мировой войны" имени Хаима Герцога, которое планируется в следующем году", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу пресс-служба Кремля информировала о том, что президенты России и Израиля обсудили по телефону ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Особое внимание, по данным Кремля, было уделено "общей задаче сохранения исторической правды о Второй мировой войне, противодействия попыткам пересмотра ее итогов". Лидеры двух стран условились продолжить личные контакты.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИзраильГерцог, Ицхак
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