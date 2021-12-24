Лукашенко 29 декабря встретится с Путиным в Санкт-Петербурге

МИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28-29 декабря совершит рабочий визит в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств СНГ, на 29 декабря у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба белорусского президента.

"В Санкт-Петербурге 28 декабря президент Беларуси примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ", - сообщает президентская пресс-служба в пятницу. В сообщении также говорится, что на 29 декабря запланирована встреча Лукашенко с Путиным. "Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на этом саммите лидеры подведут итоги председательства Белоруссии в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран организации. "Предстоящая встреча знаменательна еще и тем, что в декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ", - говорится в сообщении.

Также, по информации пресс-службы белорусского лидера, на 29 декабря запланирована встреча Лукашенко с Путиным. "Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества", - говорится в сообщении.

О предстоящей "до Нового года" встрече лидеров России и Белоруссии 13 декабря сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий, но не назвал точную дату.