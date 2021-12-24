Глава ДНР поставил задачу законодательно закрепить положения доктрины "Русский Донбасс"

ДОНЕЦК, 24 декабря. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поставил задачу принять в будущем году закон о гражданстве, в котором будет законодательно закреплен ряд положений доктрины "Русский Донбасс" как основы государственного строительства ДНР. Он заявил об этом, выступая в пятницу в Народной совете ДНР с ежегодным обращением.

"Перед Народным советом в 2022 году стоит задача по принятию законопроекта "О гражданстве", в котором будет закреплен еще ряд постулатов доктрины "Русский Донбасс", в частности, поддержка носителей русского языка и строительство Донецкой народной республики как русского национального государства", - цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

Глава ДНР отметил, что ряд положений доктрины "Русский Донбасс" уже включены в законодательство республики. В частности, речь о принятом в октябре законе "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", который запрещает отождествлять цели и действия руководства и военного командования СССР и нацистской Германии, а также отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацизма и освобождении Европы.

В Донецке 28-29 января прошел международный форум, на котором была представлена доктрина "Русский Донбасс" в качестве идеологической платформы политики Донецкой и Луганской народных республик. Мероприятие собрало около 400 делегатов, в том числе из России. Доктрина состоит из четырех разделов, касающихся значения и положения республик, этапов формирования русского Донбасса, а также его будущего.