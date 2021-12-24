ЛНР: Киев готовит информационный фон для срыва перемирия на Новый год и Рождество

ЛУГАНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Украина готовит информационный фон для очередного срыва перемирия на Новый год и Рождество, заявил министр иностранных дел Луганской народной республики (ЛНР), полномочный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

"Поведение украинской стороны в медийной сфере вызывает опасения, что Украина может осуществлять подготовку к боевым провокациям на линии соприкосновения в период праздников и специально оставляет себе информационные "лазейки" для обвинения нас в срыве перемирия", - говорится в заявлении Дейнего в Telegram-канале МИД ЛНР.

Он напомнил, что вечером в среду после заседания контактной группы на сайте Министерства обороны Украины было опубликовано совместное заявление главнокомандующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного и министра обороны Украины Алексея Резникова, на первый взгляд, подтверждающее готовность Украины к выполнению всех обязательств по соблюдению перемирия в Донбассе.

Однако на следующий день, в четверг, главком ВСУ Залужный сделал два противоречащих друг другу заявления, продолжил Дейнего. В первом Залужный дал военнослужащим разрешение открывать ответный огонь, не упомянув при этом, что, согласно договоренностям от 22 июля 2020 года, это возможно только с санкции вышестоящего командования и только после неудачной попытки задействовать координационный механизм прямого взаимодействия сторон конфликта по предотвращению перестрелок. Во втором заявлении Залужный заверил, что Украина соблюдает все договоренности о перемирии, в которых четко прописан "формат открытия огня в ответ на провокационные обстрелы". При этом главком ВСУ не разъяснил солдатам, в чем заключается этот формат.

Дейнего отверг обвинения в обстреле населенного пункта Золотое-4, высказанные в четверг в адрес сил ЛНР штабом Операции объединенных сил (силовой операции Киева в Донбассе). "Подчеркиваю, данное заявление не соответствует действительности. Народная милиция ЛНР огонь не открывала. С момента вступления в силу договоренностей об усилении перемирия от 22 июля 2020 г. мы строго выполняем все предписанные ими условия и ограничения", - заявил глава МИД республики.

Дейнего высказал предположение, что перечисленные им противоречащие друг другу заявления командования украинских вооруженных сил имели целью заранее оправдать перед странами Запада возможный срыв перемирия киевскими силовиками накануне рождественских и новогодних праздников. "Надеемся, что ситуация не будет развиваться по такому сценарию, и подтверждаем, что если Украина не будет открывать огонь, то на линии соприкосновения прекратятся все обстрелы, поскольку у нас не будет необходимости открывать огонь в ответ", - заверил глава МИД ЛНР.