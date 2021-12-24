Генпрокуратура Украины предъявила обвинение главе Минтранса РФ

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Прокуратура на Украине сообщила о предъявлении обвинения действующему министру транспорта РФ Виталию Савельеву, а также его заместителю, имя которого не указывается, "в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины". Об этом сказано в сообщении офиса генпрокурора страны, распространенном в пятницу.

"Под процессуальным руководством офиса генерального прокурора действующему министру транспорта Российской Федерации и его заместителю сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)", - говорится в нем.