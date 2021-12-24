СМИ: украинская прокуратура попросит арестовать Порошенко по делу о госизмене

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Украины попросит суд арестовать экс-президента страны Петра Порошенко по делу о госизмене. Об этом сообщило в пятницу издание "Главком", ссылаясь на свои источники, "приближенные к офису генпрокурора".

"Исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте экс-президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко с возможностью выхода под залог в сумме 1 млрд гривен (около $37 млн)", - отмечает издание.

Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не поступало. В настоящий момент Порошенко находится за рубежом.

Порошенко обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса: "Государственная измена" и "Содействие деятельности террористических организаций". В частности, дело касается закупок угля в Донбассе. По данным следствия, экс-президент создал преступную группу и сорвал законтрактованные осенью 2014 года поставки угля из ЮАР.