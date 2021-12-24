МИД Украины считает обязательным участие Киева в переговорах США и РФ по безопасности

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Евроатлантическая безопасность "решается на Украине", поэтому Киев должен быть стороной консультаций по этой теме. С таким утверждением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в пятницу.

"Первой и главной темой разговора США, ЕС или НАТО с Россией должно быть завершение международного вооруженного конфликта в Европе, агрессии РФ против Украины. Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается на Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему", - написал он в Twitter.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря. Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что Россия в целом пока отмечает положительную реакцию США на свои предложения по гарантиям безопасности. По словам американских партнеров, отметил российский лидер, США готовы к началу этих переговоров в самом начале года в Женеве.

Посол США в России Джон Салливан сообщил в интервью газете "Коммерсантъ" в четверг, что переговоры по гарантиям безопасности могут пройти в рамках двусторонних консультаций с РФ, Совета Россия - НАТО и ОБСЕ.

После государственного переворота на Украине и отстранения от власти президента Виктора Януковича в феврале 2014 года на востоке страны начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. При этом Киев обвинил Москву во вмешательстве в конфликт на стороне Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение Минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.