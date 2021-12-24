Посол в РФ: Запад вмешивается в дела Эфиопии с целью подорвать единство страны

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Страны Запада посредством откровенной дезинформации о ситуации в Эфиопии вмешиваются во внутренние дела страны с целью подорвать единство ее граждан, а также дипломатические связи республики. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену Аргау.

По словам главы эфиопского диппредставительства, распространенные некоторыми западными СМИ сообщения об осаде Аддис-Абебы силами повстанцев из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) и их приверженцами являются ложью.

"История осады [эфиопской столицы] НФОТ и их приверженцами ясно показывает, что терроризирование иностранцев и местного населения является частью организованных психологических приемов ведения военных действий, направленных на подрыв единства эфиопов и дипломатических отношений [страны], - отметил он. - Это можно назвать западным вмешательством [в суверенные дела Эфиопии] через их СМИ".