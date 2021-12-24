Посол Эфиопии в Москве заявил, что россияне в безопасности в этой стране

Дипломат отметил, что некоторые западные страны предпринимали действия, направленные на распространение паники в связи с ситуацией в стране, однако не все страны Запада выступали против национальных интересов Эфиопии, "есть государства и люди, которые оставались со страной в трудное время".

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Граждане России в Эфиопии находятся в безопасности, причин для их эвакуации нет, а российская дипмиссия работает в нормальном режиме и подтверждает спокойную обстановку в столице. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену Аргау.

"Некоторые западные страны пытались выпускать предупреждения для своих проживающих в Эфиопии граждан, чтобы они были готовы к эвакуации. В противоположность, некоторые высокопоставленные представители других стран, базирующиеся в Аддис-Абебе, такие как посольство России, подтверждают мирную обстановку в городе и рекомендуют гражданам воздержаться от поездок в страну без срочной необходимости, продолжая свою деятельность, как обычно. Эвакуация их сотрудников или членов их семей не планируется. В то же время расположенное в Аддис-Абебе посольство США продолжает выпускать предупреждения по безопасности", - сказал посол.

"Да, [россияне в Эфиопии сейчас в безопасности], - добавил он, отвечая на соответствующий вопрос. - Ситуация в стране, за исключением места проведения контрнаступательной операции, в норме. Поэтому нет никакой необходимости проводить эвакуацию. Столица живет в привычном режиме, и здесь не было никаких проблем".

Федеральные подразделения ВС Эфиопии развернули 25 ноября на севере страны крупное наступление на позиции сил Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ), которые пытались перерезать в Амхаре и Афаре важнейшие транспортные магистрали и выйти к столице страны Аддис-Абебе. В ходе него правительственные части вернули контроль более чем над 40 городами в штатах Амхара и Афар, вынудив отряды повстанцев отступить на север, к административной границе Тыграя. Повстанцы 12 декабря попытались контратаковать, но безуспешно. В свою очередь правительственные силы после нескольких дней затишья, в течение которых произошла передислокация, возобновили наступление на север, вплотную приблизившись к границе Тыграя.

Руководство НФОТ объявило 20 декабря, что отдало приказ всем повстанцам покинуть территорию штатов Амхара и Афар и вернуться в Тыграй. Одновременно лидер НФОТ Дебрецион Геберемайкл предложил немедленно прекратить боевые действия на севере Эфиопии и начать переговоры о мире.