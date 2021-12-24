Посол Эфиопии в РФ: страна не приемлет призыв США вступить в диалог с повстанцами

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Эфиопия не будет вести диалог с повстанческими силами Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ), поскольку парламентом страны они признаны экстремистами. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену Аргау, комментируя призыв США решить внутриэфиопский кризис посредством диалога.

"Эфиопия не будет вести переговоры с вооруженными группировками, признанными Советом народных представителей террористическими. Приглашение к диалогу с ними со стороны США и некоторых других стран недопустимо", - сказал он.

Дипломат также прокомментировал возможные санкции со стороны США из-за возможного нарушения прав человека в стране сторонами конфликта. "Санкции неприемлемы. Мы категорически против санкций. И наш народ предпримет все возможные меры, чтобы преодолеть их возможное негативное воздействие. Введение санкций, чтобы заставить нас поступиться независимостью, неприемлемо. Мы должны подумать, как преодолеть последствия санкций", - заявил он.

По словам посла, Эфиопия по-прежнему настаивает, чтобы США проявляли уважение к давнему дипломатическому диалогу между двумя странами, и хочет "продолжать здоровые отношения". "Однако Эфиопия не приемлет давления, оказываемого на ее суверенитет", - подчеркнул он.