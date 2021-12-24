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СМИ: суд Киева разрешил задержать Порошенко

По данным агентства "Украинские новости", суд разрешил задержание с целью привода экс-президента для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей
Петр Порошенко AP Photo/Michael Sohn
Описание
Петр Порошенко
© AP Photo/Michael Sohn

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщило в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на источники.

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"Печерский районный суд дал согласие на задержание Петра Порошенко. Решение принято сегодня утром в рамках расследуемого Госбюро расследований дела по подозрению в государственной измене", - отметило СМИ в телеграм-канале.

По данным агентства, суд разрешил задержать экс-президента с целью его привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в пятницу издание "Главком", ссылаясь на свои источники, сообщило, что прокуратура Украины попросит суд арестовать Порошенко. Исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте экс-президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко с возможностью выхода под залог в сумме 1 млрд гривен (около $37 млн), сообщило издание.

Порошенко обвиняется по двум статьям уголовного кодекса: "Государственная измена" и "Содействие деятельности террористических организаций". В частности, дело касается закупок угля в Донбассе. По данным следствия, экс-президент создал преступную группу и сорвал законтрактованные осенью 2014 года поставки угля из ЮАР.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
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