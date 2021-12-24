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Разумков заявил, что собирается участвовать в президентских и парламентских выборах

Бывший спикер Верховной рады Украины отметил, что строит свою партию и не намерен ни с кем объединяться

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков собирается строить свою партию и участвовать в президентских и парламентских выборах. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью изданию "Левый берег".

"Я участвовал во всех выборах в той или иной ипостаси. На выборы президента я пойду и на парламентские пойду", - заявил политик. "Я не готов ни с кем объединяться, так как строю вместе с коллегами партию. Объединяться не планирую", - пояснил он.

"Если мне будут доверять люди, если я буду понимать, что мои знания, моя компетенция, мой опыт, мое желание работать на пользу Украины поддерживаются людьми, я буду делать все, что зависит от меня. И здесь вопрос не в позиции", - подчеркнул Разумков.

Рада 7 октября по инициативе фракции "Слуга народа" отозвала Разумкова с поста спикера. Он занимал эту должность с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года Разумков был главой партии "Слуга народа", прошел в парламент под первым номером ее избирательного списка.

После назначения спикером в соответствии с действующим в Верховной раде регламентом он формально вышел из фракции, но всегда подчеркивал, что считает себя депутатом президентской партии. После освобождения от должности Разумков не стал возвращаться во фракцию "Слуга народа" и сейчас на сайте парламента числится внефракционным депутатом. С момента отставки рейтинг политика вырос в несколько раз. Недавно он объявил о создании в Верховной раде межфракционного объединения "Разумная политика", предполагается, что под таким названием будет создана и партия.

Очередные выборы в парламент Украины пройдут в октябре 2023 года, президентские - в марте 2024 года.

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