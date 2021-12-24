Офис Зеленского: разговор президентов Украины и РФ состоится, когда будет, о чем говорить

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, если будет уверенность в наличии предмета для разговора. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в интервью, опубликованном на сайте издания "Фокус" в пятницу.

"Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся. Поэтому как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора, он состоится", - сказал он.

Ермак также сообщил, что вопрос о дате и месте возможной встречи Зеленского и Путина пока открыт.

Ранее президент России, комментируя слова украинского лидера о личной встрече, отметил, что если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то руководство Украины в первую очередь должно встречаться с главами Луганской и Донецкой народных республик. Именно с этого, по мнению Путина, нужно начинать урегулирование на востоке Украины, а потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию. В Москве неоднократно подчеркивали, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским, а РФ выступает наряду с ОБСЕ, Францией и Германией лишь посредником в его урегулировании в рамках Минских соглашений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что перспектива контактов Москвы и Киева на высшем уровне пока не просматривается, поскольку не меняются модальности и статус предыдущих договоренностей. В то же время он напомнил о готовности Путина к такому диалогу при наличии соответствующей повестки, что неоднократно подчеркивалась.

При этом 21 декабря Зеленский заявил, что повестка возможной встречи с президентом РФ согласовывается и если понадобится, он готов лично позвонить Путину для согласования тем переговоров.