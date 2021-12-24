Председатель ОБСЕ призвала освободить всех политзаключенных в Белоруссии

СТОКГОЛЬМ, 24 декабря. /ТАСС/. Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде в пятницу призвала освободить всех политзаключенных в Белоруссии.

"Ужасные новости из Верховного суда Белоруссии по делу Марии Колесниковой и Максима Знака. Все 953 политических заключенных должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. Продолжаю призывать Минск уважать международные права человека", - написала она в Twitter.

Верховный суд Белоруссии в пятницу отказал в удовлетворении жалоб на приговор членам президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Минский областной суд 6 сентября приговорил Колесникову и Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. Они признаны виновными в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве им, а также в публичных призывах к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, в том числе обращенных к иностранному государству, иностранной и международной организации, совершенных с использованием СМИ и интернета.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. Позже по ее инициативе был создан Координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана властями республики незаконной.